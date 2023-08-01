Nur Fettahoğlu'ndan sürpriz proje

Sinema severlerin merakla beklediği, sezonun öne çıkan, büyük bütçeli yapımlarından olan ‘Sadık Ahmet’ filminin kadın oyuncusu belli oldu. Televizyon ekranlarının ve beyazperdenin sevilen ünlü oyuncusu Nur Fettahoğlu, Turgay Aydın’ın oynadığı Doktor Sadık Ahmet karakterinin eşi Işık Ahmet’i canlandıracak. Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin lideri olan Doktor Sadık Ahmet ve ailesinin gerçek hayat hikayesini konu alan filmin ana karakterlerinden biri olan Işık Ahmet, eşinin haklı mücadelesinde her zaman sabreden ve destek olan taraf olmuş. Eşinin haksız yere hapse atıldığı dönemde de eşinin mücadelesini kaldığı yerden devam ettirerek, davaya büyük katkısı olan Işık Ahmet, kendisini canlandıracak olan Nur Fettahoğlu ile bir araya geldi. ‘Size çok güveniyorum. Bu emaneti büyük bir başarıyla taşıyacağınıza olan inancım tam. Şimdiden hayırlı olsun’ dedi. Duyduğu sözlerden çok etkilenen Fettahoğlu ise ‘Çok çalışıp, yaşadığınız bu dramı en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. Sizin gibi modern bir Türk kadınını canlandıracağım için çok heyecanlıyım. Bu film, bu karakter, kariyerimde önemli bir mihenk taşı olacak’ diye karşılık verdi.

Yapımcılığını MCG FİLM / M.Cüneyt Göz’ün, yönetmenliğini ise Hakan Yonat’ın yapacağı film, konusu, kadrosu ve prodüksiyonu ile bu sezonun en öne çıkan yapımı olacak. Ağustos ayı içinde çekimlerine başlanacak film için İstanbul, Bursa, Edirne, Gümülcine ve Atina’da set kurulacak. Sadık Ahmet ,5 Ocak 2024’te de sinema izleyicisi ile beyazperdede buluşacak...





