Nur Bal yeni şarkısı Kalanım ile müzikseverlerle buluştu!

Başarılı sanatçı Nur Bal, merakla beklenen yeni şarkısı "Kalanım"ı dinleyicilerle buluşturdu. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı, güçlü yorumuyla dikkat çekerken, müzik severlerden tam not aldı.



X Production yapımcılığında yayınlanan şarkının yapımcılığını Osman Çetin üstlenirken, aranjesi Mert Yıldız ve Osman Çetin imzası taşıyor.



Şarkının duygu yüklü atmosferini tamamlayan klibin yönetmen koltuğunda ise Onur Oğuz oturuyor.



Tüm dijital platformlarda yayında olan "Kalanım", Nur Bal’ın etkileyici vokali ve güçlü melodisiyle dinleyicileri derinden etkilemeye aday.