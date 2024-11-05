Nobel Ödüllü akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye geldi  

Nobel Ödüllü akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Lisesi mezunu dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştı.


Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ödülünü almasının ardından ilk defa Türkiye’ye geldi.

 

Acemoğlu, üzerinde eşofmanıyla havalimanından direkt mezunu olduğu Galatasaray Lisesi’ne gitti.


Acemoğlu'nu Galatasaray Lisesi’nde dönem arkadaşı olan Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Reşat Dabak karşıladı.


12. sınıf öğrencileriyle önce kütüphanede akademik hayat ve Nobel’e dair sohbet eden Acemoğlu, ardından kendi sınıfı olan 12 FEN B sınıfında etüde katıldı.


Acemoğlu, “İşte dar koridor, bu koridor” diyerek çekildiği fotoğrafta, “Dar Koridor” kitabına atıfta bulundu.

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