Nişantaşı'na çanta almayan giden Lerzan Mutlu'dan şaşırtan açıklama!

Snob Magazin'in özel haberine; Lerzan Mutlu, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Dünyaca ünlü lüks bir mağazadan çıkan şarkıcı, "Çanta mı aldınız?" sorusuna, "Ne yapayım? Koca ve çoluk çocuk yok. Ben de kendime yatırım yapıyorum. En güzeli bu. Eşyalar sizi asla terk etmiyor ama erkekler terk ediyor. O yüzden en güzel yatırım kendine yapılan yatırım" yanıtını verdi.



Çanta tutkunu olduğunu söyleyen Mutlu, "Ben çanta delisiyim. Valla günah ama yani bu alışverişe verdiğim paralarla herhalde küçük bir daire alırdım" diye konuştu.