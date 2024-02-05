Nine West Sevgililer Günü’nü birbirinden özel modellerle karşılıyor

Yılın en tutkulu günü yaklaşırken Nine West’in zarif çizme ve bot modelleri kombinlerin en tarz parçası ve harika bir hediye alternatifi oluyor. Sevgililer Günü’nde kombinini iddialı bir ayakkabı ile tamamlamak isteyenler Nine West’in trend modelleri ile bu özel günde tüm gözleri üzerine toplayacak.

Zarafetin ön planda olduğu yüksek ve ince topuklu bot modellerinin yanı sıra kalın topuklu ve sivri burunlu çizmelerin de yer aldığı koleksiyon aynı zamanda topuk, zincir ve toka detaylarıyla süslenmiş siyah ve krem renkleriyle de öne çıkıyor. Elbise, etek, jean, gömlek, ceket ve daha birçok kombinin tamamlayıcısı olacak eşsiz modeller Nine West’te sizleri bekliyor!

Sevgililer Günü ‘ne özel Nine West’in Kış Koleksiyonu’na ulaşmak için www.ninewest.com.tr ’yi ziyaret edebilir ya da Nine West mağazalarına uğrayabilirsiniz.