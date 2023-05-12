Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz ile olan davasını geri mi çekti?

Burak Deniz ile davalık olan Nilperi Şahinkaya, dava hakkında konuştu. İşte haberin detayları...

Nilperi Şahinkaya, davalık olduğu Burak Deniz hakkında konuştu. Geçtiğimiz yıl Adana'da aynı otelde konaklayan Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşları Deniz'in hakaretlerine maruz kaldıüını iddia ederek, dava açmıştı.

 

Oyuncunun, davayı geri çektiği iddia edilmişti.

 

Şahinkaya, "Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Bu konu hakkında çok bir şey konuşmak istemiyorum ve konuşmuyorum da zaten ama sürekli soruluyor bana gazeteciler tarafından... Şunu söylemek istiyorum. Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Vazgeçme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kararlılığımdan ötürü mutluyum" dedi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Nilperi ŞahinkayaBurak Deniz

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi