Nilgün Belgün: Yapımcıya yüz vermedim rolüm son buldu

Nişantaşı Citys’te objektiflere yansıyan Belgün, tek kişilik gösterisinin biletlerinin yok sattığını anlatıp duyduğu memnuniyetini “Gösterim devam ediyor, 12.’nci yılımdayım. Biletler yok satıyor. Ben seyirciyi mutlu olarak evine göndermek istiyorum. İnsanların bir yere gidip para verip bir şey izlemek istediklerinde onları mutlu edecek şey lazım” diyerek dile getirdi. Ünlü isim ayrıca ‘Kadından komedyen olmaz’ algısıyla ilgili “Ben onu yıktım. Kadından komedyen oluyor etrafımıza bakınca kadın komedyenlerimiz görebiliyoruz. Benim başarım; ilk defa bir kadın komedyenin 12 yıldır aynı gösteri ile her oyunda sold out yapması. Benim başarım orada. Dolu salonlara oynuyorum çok şükür” şeklinde konuştu.

Sektörde kadın oyuncu olmanın zorluklarından bahseden ünlü isim ayrıca ilginç bir itirafta bulunup şöyle konuştu: “Ben her kadın kadar yaşadım, bana özel yapılan bir şey olmadı. Tabii ki zorlukları ne derseniz. Bir yapımcı mesela biraz fazla kur yaptı bana ancak karşılık bulamayınca dizideki rolüme son verdi. İsmi lazım değil, böyle şeyler yaşadım ve eve gidince üzüldüm. Sonra hayat bana güldü yani bu vakte kadar dimdik ayakta, böyle başarılı ve sevilen biri olmak herkese nasip olmaz. Hayatın şanslı kullarındanım.”