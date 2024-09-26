Nikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi

Ajda Pekkan'ın baş vokalisti Ezgi Ayçe ile gitaristi Alpaslan Türer, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evlenen çift, basın mensuplarına poz verdi.

Ezgi Ayçe, "Düğünümüz geçen hafta Akçakoca’da yapıldı. İstanbul'da da, 2 Ekim'de müzik çevremize özel organize ettiğimiz, yakın dostlarımızın katılacağı bir düğün partimiz olacak" dedi.

Ezgi Ayçe, "Ajda Hanım'la çalışmak nasıl?" sorusuna, "Ajda hanımla çalışmak çok keyifli bir yolculuk. Ajda hanım, benim müzik ve sahneye dair her şeyi öğrendiğim büyük ekol ve duayen hocamdır. Aynı zamanda büyük bir gönül bağım var onunla. Bu yüzden onunla çalışmak bana büyük gurur, onur ve heyecan veriyor" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Pekkan'ın protokol seyircisinin konserden erken çıkmasına eleştirmesine Ezgi Ayçe, "Süper starımız saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Yıllarını bu işe vermiş, işine çok saygı duyuyor, severek yapıyor, hala konser öncesi şan yapmaya özen gösteriyor, kendini her an yeniliyor, yediğine ve içtiğine dikkat ediyor, sonuna kadar saygıyı hak eden bir isim Ajda Pekkan. Kalkan seyirci de sanırım boşta bulundu. Ajda hanımın konserinden kimse bilinçli şekilde ayrılmaz diye düşünüyorum ama Ajda Hanım yüzde 100 haklı..." ifadelerini kullandı.



EŞİM HAYATTAKİ EN BÜYÜK DESTEĞİM

Pekkan sayesinde tanıştıklarını belirten Türer, "Ezgi benden daha önce çalışıyordu. Ezgi 7 yıl, ben 4.5 yıl oldu Ajda Hanım'la çalışmaya başlayalı. Haftanın 4-5 günü beraber çalışıyoruz Ezgi'yle" derken Ezgi Ayçe, "İlişkimiz, yakın arkadaşken kendiliğinden gelişti" ifadelerini kullandı.



Ezgi Ayçe, eşinin kendi aranjelerini yapacağını belirterek, "Aynı dili konuşuyoruz. Eşim hayattaki en büyük desteğim" şeklinde konuştu.