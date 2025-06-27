Nihan Akın müzikte ringe çıktı!

Türk müziğinin güçlü, duygusal ve etkileyici kadın sesi Nihan Akın, yeni teklisi Dar Buralar ile yaza adeta imzasını attı.

Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkı, Nihan Akın’ın müzikal yolculuğundaki olgunluğunu gözler önüne sererken, aranjede Esad Fidan’ın dokunuşlarıyla dinleyeni ilk andan itibaren içine çekiyor. Henüz yayımlanır yayımlanmaz dijital platformlarda hızlı bir yükseliş yakalayan Dar Buralar, yaza damgasını vuracak en iddialı şarkılar arasında yerini şimdiden aldı. Hem sözleriyle “giderli”, hem sound’uyla dinamik ve güçlü... Dar Buralar, bu yaz beach partilerden gece kulüplerine, arabadan sosyal medyaya kadar her yerde çalınacak, herkesin diline dolanacak bir hit olarak dikkat çekiyor. Nihan Akın bu kez sadece sesiyle değil, klibiyle de konuşuluyor.

Klibin yönetmen koltuğunda ise yaratıcı vizyonu ve özgün bakış açısıyla tanınan Selim Akar yer alıyor. Akar’ın estetik dili ve Nihan Akın’ın sahne ışıltısı birleşince ortaya sadece bir klip değil, başlı başına bir sanat işi çıktı.

Klibin çekimleri, alışılmışın dışında bir atmosferde, bir boks stüdyosunda gerçekleştirildi. Ancak dikkat çeken yalnızca mekan değil; Nihan Akın’ın transparan siyah couture kostümüyle verdiği pozlar, modaya ve cesarete meydan okuyor! Beyoncé, Ashanti ve Lil’ Kim’in sahne şıklığını andıran bu etkileyici styling’de dünyaca ünlü tasarımcı Rufat Ismayil’in izleri hissediliyor. Styling’de Erdal Güvenç’in dokunuşu, fotoğraflarda Erkan Kemal Nas’ın kadrajı ile birleşerek ortaya unutulmaz bir görsel şölen çıktı.

Klipte ayrıca Hindistan’dan özel olarak getirilen, Aashiv’s Collection imzalı geleneksel bir Hint kostümü de yer alıyor. Böylece Akın, Batı’nın pop ikonografisini Doğu’nun mistik estetiğiyle harmanlayarak çarpıcı bir moda-müzik füzyonuna imza atıyor. Dar Buralar güçlü kadın duruşunu yansıtan sözleri, meydan okuyan tavrı ve modern altyapısıyla yalnızca müzikseverlerin değil, modaseverlerin ve medya dünyasının da radarına girdi. Nihan Akın, “Dar Buralar” ile sınırları aşıyor, klişeleri kırıyor ve adeta “buralar bana dar” diyerek kendi alanını yaratıyor.

Yılın en dikkat çekici müzik projelerinden biri olan Dar Buralar, DMC Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. Klip ise Nihan Akın’ın resmi YouTube kanalında!