Night Shyamalan imzalı “Gözcüler” filminin gizem ve gerilim dolu yeni fragmanı yayınlandı

"6. His”, “Köy”, “İşaretler” gibi kült korku filmlerinin yönetmenliğini yapan M. Night Shyamalan, yepyeni bir korku filmiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu kez yapımcı koltuğunda oturan Night Shyamalan, kızı Ishana Night Shyamalan'ın yazıp yönettiği Gözcüler filmiyle karşımıza çıkıyor.

ONLAR NEREDE? ONLAR KİM? ONLAR NE?

A.M. Shine'ın romanından uyarlanan film, 28 yaşında bir sanatçı olan Mina'nın İrlanda'nın batısındaki geniş ve el değmemiş bir ormanda mahsur kalmasını konu alıyor. Bir sığınak bulan Mina, bilmeden her gece gizemli yaratıklar tarafından izlenen ve takip edilen üç yabancıyla birlikte kapana kısılıyor ve gerilim dolu dakikalar başlıyor.

Gözcüler’in başrollerinde Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan ve Olwen Fouere yer alıyor. Filmin yapımcılığını M. Night Shyamalan’ın yanı sıra Ashwin Rajan ve Nimitt Mankad üstleniyor. Başyapımcılar ise Jo Homewood ve Stephen Dembitzer.

Görüntü yönetmeni Eli Arenson, yapım tasarımcısı Ferdia Murphy, kurgucu Job ter Burg ve kostüm tasarımcısı Frank Gallacher kamera arkasında yazar/yönetmen Shyamalan'a eşlik ediyor. Müzikler ise Abel Korzeniowski'ye ait.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Gözcüler”, 21 Haziran’da vizyonda olacak.