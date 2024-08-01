NetWork’ten kaçırılmayacak yaz indirimi başladı

Sıcak yaz ayları devam ederken, tatil planları ve kaçamaklar için yeni sezon öncesinde alışveriş yapmanın tam zamanı!

NetWork’ün zamansız, modern ve cesur tasarımlarının bir araya geldiği kadın ve erkek yaz koleksiyonunda, sezon sonu büyük yaz indirimi ayrıcalıkları devam ediyor.

Şehirde ve plajda kullanılabilecek elbiseler, pantolonlar, alt-üst takımlar, şortlar ve tamamlayıcı olan ayakkabılar ve çantalarda sunulan bu büyük indirimle dolabınıza zamansız şıklık katın.

 

 

Plaj bavulunuza renk katacak bu koleksiyon, mevsim geçişlerinde de kullanabileceğiniz keten, triko tasarımlarla size özel ayrıcalıklar sunuyor.

Büyük yaz indirimden yararlanmak için NetWork mağazalarını ziyaret edebilir veya network.com.tr adresine göz atabilirsiniz.

 

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