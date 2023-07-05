Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması 05.07.2023 15:56 Adı birçok kişiyle anılan Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması geldi. İşte haberin detayları... Uraz Kaygılaroğlu ile videosuyla gündem olan Nesrin Cavadzade, L'Officiel Türkiye dergisine kapak oldu. Oyuncunun, fotoğrafları da gündem oldu. Cavadzade, "Aşk, uğruna mücadele etmeye değer tek şey dedi. Oyuncuya, binlerce beğeni geldi. Cavadzade, son olarak Gökhan Alkan ile nişanlanmış, evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN