Neslihan Atagül Gürcistan kanalına konuk oldu!

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, Gürcistan’ın en çok izlenen “With Noe” isimli TV programına konuk oldu! Röportaj Pazar günü Türkiye saatiyle 21:30’da İmedi Tv’de yayınlanacak.



Gürcistan’ın önde gelen televizyon kanallarından İmedi TV’de yayınlanan “With Noe” ekibi, özel bir çekim için İstanbul’a geldi.



“Bu formata ilk başladığında hedeflerinden birinin Neslihan Atagül ile röportaj yapmak” olduğunu söyleyen Noestan Sulaberidze ile röportaj yapmaktan çok keyif aldığını belirten güzel oyuncu, kariyeri, projeleri ve özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.