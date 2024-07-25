Neslihan Atagül günümüzdeki en büyük problemi açıkladı!

Neslihan Atagül Doğulu, dünyada en çok izlenen YouTube Programlardan biri olan ABTalks’a Konuk Oldu. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, dünyada en çok izlenen YouTube programlarından biri olan ABTalks’a konuk oldu. Anas Bukhash’ın sunuculuğunu üstlendiği programa daha önce dünyaca ünlü yıldızlar Will Smith, Priyanka Chopra, Lewis Hamilton, Zinedine Zidane ve Jessica Alba gibi isimler katılmıştı. Anas Bukhash’ın sorularına oldukça içtenlikle cevaplar veren Neslihan Atagül, bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı.

Atagül, anne babasının çalıştığı için yalnız büyüdüğünü ve bu durumun ona çok şey kattığını söyleyen Neslihan Atagül Doğulu, yalnızlıkta içindeki cılız sesi daha net duyduğunu ve bu sayede çok gözlem yapan ve heyecanlanacak yeni şeyler arayan bir çocuk olarak büyüdüğünü belirtti. Kendini keşfinde en büyük katkıyı sağlayan özelliğinin bu olduğunu vurguladı. Günümüzün en büyük probleminin insanların “kim ne der” endişesiyle yaşaması olduğunu belirten Atagül, her şeyin durumlara, duygulara ve insanların göstermek istedikleri kişiliklerine göre değiştiğini düşündüğünü söyledi. Çoğu insanın kendi gerçekliğini yaşamak ve yaşatmakla ilgili bir derdi olmadığını, belli başlı öğretilmiş kalıplara uymaya çalıştığının farkında bile olmadığını gözlemlediğini, kendisinin böyle kalıplarla yaşamamak için büyük bir çaba sarf ettiğini, dayatılanın değil, gerçekten ne hissettiğinin değerli olduğunu ekledi.

Anas Bukhash’ın, Atagül’ün kendisi ile ilgili gurur duyduğu bir anı paylaşmasını istemesi üzerine, “Kimseye aldırmadığım zaman kendimle çok gurur duyuyorum. Ben bir karar alırım ve o kararın arkasında durmayı tercih ederim. Kendime bir hedef belirlerim ve o hedefe giderken de çaba sarf ederim. Kimse veya hiçbir şey motivasyonumu bozamaz. O hedef, yakın da olsa, uzak da olsa o hedefe ulaşma çabama müdahale edilmesine müsaade etmem. İnsanoğlunun en büyük problemi aldığı kararı unutup, süreçte büyük bir motivasyon kaybı yaşayarak hedefe doğru ilerlemeyi bırakmasıdır. Ben hep kendime hedefimi hatırlatırım ve bunu yapabildiğim zamanlarda hep kendimle gurur duyarım. Bu çok kolay bir şey değildir,” cevabını verdi.