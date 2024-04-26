Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu

Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu. İşte detaylar...

Türkiye’de olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinden de geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu,

 

geçtiğimiz ay gittiği Miami’de Amerika’nın önemli dergilerinden ‘Hola’ için bir çekim gerçekleştirdi.

 

2. kez ‘Hola’ya kapak olan başarılı oyuncu hakkında ‘Latin Amerika’yı fetheden Türk yapımlarının baş kahramanı’ yorumu yapıldı.

 

Neslihan Atagül Doğulu ile Miami caddelerinde gerçekleşen çekimin röportajında güzel oyuncu

 


8 yaşındayken nasıl oyuncu olmaya karar verip bu yolda nasıl ilerlediğinden gelecek planlarına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

 

 

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