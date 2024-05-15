Neşe Karaböcek beş yılın ardından sahneye çıktı

Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek, beş yılın ardından sahneye çıktı. İşte detaylar...

Neşe Karaböcek, 5 yılın ardından özel bir gecede sahneye çıktı.

 


Oğlu Hasan Yener'in vefatının ardından sahneye çıkmayan Neşe Karaböcek, 5 yıl sonra verdiği konserinde yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı.

 

“Artık Sevmeyeceğim”, “İntizar”, “Bir Öptüm”, “Geri Dönülmez Yoldayım” gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra hayranlarından


gelen istekleri de okuyan Karaböcek; “Sizleri ve sahneleri çok özledim. Tekrar büyük konserlerde bir arada olmak istiyorum.

 

Bu sene sahnelerde 75. yılımı kutlayacağım” diyerek, sevenlerini mutlu etti.

 

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