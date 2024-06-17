Nazan Öncel Harbiye Açıkhava'da fırtınalar estirdi

Kral Pop Radyo medya sponsorluğundaki konserinde dinleyicisini 'Seni Bugün Görmem Lazım' şarkısıyla selamlayan sanatçı geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendirdi.

Sevenlerinin bayramını ve Babalar Günü'nü kutlayan Nazan Öncel "Sizleri burada görmek çok güzel. Eksilmeyelim iyi ki varsınız." sözleriyle duygularını dile getirdi. Performansı boyunca sahnede fırtınalar estiren Öncel, zaman zaman seyircisiyle diyaloğa geçerek keyif dolu bir akşam yaşattı.

YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ



Nazan Öncel yepyeni şarkısı 'Seviyore Mi’yi ilk kez Harbiye Açıkhava’da bütün ihanet mağdurları için söyledi. Oldukça beğeni toplayan şarkı büyük alkış aldı.



Konserin sonlarına doğru hareketli şarkılarıyla herkesi ayağa kaldıran Öncel, alkış dolu bir biss ile sahneden ayrıldı.