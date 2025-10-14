Naz City Hotel Taksim’e uluslararası arenada çifte ödül!

İstanbul’un gözde konaklama adreslerinden Naz City Hotel Taksim, lüks konaklama sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards’ta iki büyük ödüle birden layık görüldü.

Ece Vahapoğlu ( Sunucu & Yazar )

Emirhan Özyardımcı ( Naz City Hotel Taksim Genel Müdürü )

Andrea Lui (İtalya Cumhuriyeti Turizm Daimi Komisyonu eski başkanı, Campus Principe di Napoli Ceo'su ve Lüks Panel Üyesi )

11 Ekim Cumartesi günü Portekiz’in Lizbon kentinde 13’üncü kez düzenlenen törende, Naz City Hotel Taksim “En İyi Butik Otel” ödülünü kazanırken, otelin Genel Müdürü Emirhan Özyardımcı da “En İyi Genel Müdür” ödülüne layık görüldü.

Gecenin sunuculuğunu Türkiye’den ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu üstlendi. Dünyanın dört bir yanından seçkin turizm markalarının ve sektör profesyonellerinin katıldığı etkinlikte, Naz City Hotel Taksim’in aldığı bu çifte ödül, Türkiye turizminin uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.