Nargisse E. Akyüz Rhapsody koleksiyonu ile özgür ruhlar için yazın kapılarını aralıyor

Romantik, ancak bir o kadar da özgür ruhlara hitap eden RHAPSODY koleksiyonu, coşkulu ve eğlenceli yaz destinasyonlarından ilham alarak, canlı şehir atmosferinden güneşin kucakladığı sahillere taşıyor.

NISSE, zahmetsiz bir zarafetle yazın enerjisini hissettiriyor.

Koleksiyonda yer alan her bir parçanın özenle tasarlanmış detayları, feminenliği vurgulayan bir zarafetle bir araya geliyor.

Batik dekolteli elbiseler, örme üstler ile bahar ve yaz aylarında mükemmel bir uyum ve zamansız çekicilik sunuyor. Zarif aplike çiçek detaylarının yer aldığı elbise ve bluzlar siluetlerdeki sadeliğin ve özenli zanaatin inceliklerini ön plana çıkarıyor.

Unutulmaz anılar ve çarpıcı tarz için, her parçasında ayrı bir hikaye anlatarak stilinize zarafet ve özgürlük katıyor.

NISSE RHAPSODY koleksiyonuna; https://www.n-isse.com, Beymen, Brandroom ve In-Formal mağazalarından ulaşabilirsiniz.