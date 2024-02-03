Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile evliliğinin neden bittiğini açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı ile olan evliliği geçtiğimiz yıl ekim ayında biten Nagehan Alçı, ayrılık sebebine ilişkin konuştu. Adem Metan'ın YouTube yayınına katılan Alçı, 2010 yılında başlayan evliliğinin neden bittiğini açıkladı. Alçı, Kütahyalı ile karakterlerinin çok farklı olduğunu ve bir süre sonra ilişkinin yorduğunu söyledi. Alçı, "Karakter olarak çok farklı insanlarız, bir yerden son karı-koca ilişkisinin daha doğru bir modelde olması gerektiğini düşünüyorum çocuklara örnek olması için. Onun kalmadığını düşündük. O yüzden bitirmek daha doğruydu" diye konuştu.

"Doğru bir evlilik miydi" sorusunu yanıtlayan Alçı "Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu, değiliz. Olaylara çok farklı tepkiler verdiğimiz için birbirimizi çok yıpratmış olabiliriz" ifadelerini kullandı. Alçı ve Kütahyalı 2023 yılının Ekim ayında kararla boşanmıştı. Alçı'nın, Kütahyalı'dan talep ettiği 40 milyon TL'lik tazminat ise uzun süre konuşulmuştu.