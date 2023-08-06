Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup'a aşkını bakın hangi şarkısına benzetti?

Mustafa Sandal, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.



İşte röportajdan kesitler...

Geçen yaz Melis Sütşurup’la evlendiniz. Evlendiğinden beri hiç konuşmadık. Öncelikle tebrikler. Evlilik nasıl gidiyor?

Çok teşekkür ederim. Laf aramızda beklediğimden bile güzel gidiyor. Melis benim ruh eşim. Evliliklerde aynı zamanda arkadaş da olabiliyorsan, ilişki çok sağlam temeller üzerine kurulmuş oluyor. Biz bunu başaranlardanız.



Evli ve bekâr Mustafa arasında nasıl farklar var?

Evli Mustafa’yı daha çok seviyorum. Ayakları yere daha sağlam basan, düzenli bir adam.

Nasıl tanıştınız?

Çocukların eski bakıcısı, Melis’e referans olarak beni vermiş. O da bana Instagram’dan ulaştı. Tabii hemen fotoğraflarına baktım (gülüyor). Sonra buluştuk, tanıştık, iş bu noktaya geldi. İyi ki gelmiş.

İlişkiniz için “Sevgilisi kendisinden küçük” gibi haberler çıktı. Aranızdaki 19 yaş farkın böyle konu olmasına ne diyorsun?

Arada yaş farkı varmış gibi bir hissiyatımız yok. Kalpler, ruhlar bir. Gerisi hikâye.

Melis’in bir oğlu, senin iki oğlun var. Sizin çocuklarla ve çocukların birbiriyle ilişkileri nasıl?

Ben oğullarıma âşık bir adamım. Çok özel bir ilişkimiz var oğullarımla. Melis de öyle... Çok güzel bir aileyiz. Sevgi dolu, etrafına pozitif enerji yayan...

Nasıl bir babasın? Oğullarından aldığın en önemli ders ne?

İyi bir baba olmak için elimden geleni yapıyorum. Çok zaman geçiriyorum oğullarımla ve her şeyleriyle yakından ilgileniyorum. Onların ruhsal gelişiminde pozitif bir etki bırakmak için çok çabalıyorum. İlişkimiz çok samimi ve doğal.



Şarkılarında yıllardır aşkı anlatıyorsun. Şimdi yeniden evlisin, âşıksın... Sizinki nasıl bir aşk?

Şarkılarımda yazdığım aşkı şimdilerde gerçek hayatta yaşıyorum. Önce yazmışım, sonra yaşamışım gibi oldu (gülüyor).

Melis’e duyduğun aşkı nasıl anlatırsın?

Şarkımdaki gibi “Onu tek geçerim bu âlemde”.

Çocuk istiyor musunuz?

Bu soruyu Melis’e sorman lazım.