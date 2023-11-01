Mustafa Sandal Cadılar Bayramı'na tepki gösterdi

Mustafa Sandal, Cadılar Bayramı için açıklama yaptı.



Twitter'dan açıklama yapan şarkıcı, "Bir Pagan geleneği nasıl bize bulaştı? Ne cadısı, ne kostümü, ne şekeri, ne alaka! Görüyorum ki, bu akşam ortalıkta hiçbir problem yokmuşçasına en coşkulu şekilde birileri Cadılar Bayramı'nı kutluyor. Ya siz başka bir paralel evrende yaşıyorsunuz ya da biz bambaşka bir gerçeklik yaşıyoruz! Yaşanan kıyamet boyutundaki vahşeti pas geçip, pagan adetinize olan sadık duruşunuz enteresan. Kusura bakmayın ama "cadılar bayramı" tamamen bir saçmalık!" dedi.