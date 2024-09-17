Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!

Yeni sezon başlamasıyla oyuncuların bölüm başı aldığı ücretler konuşulacağa benziyor.

Bazı başrol oyuncuların bölüm başı alacağı ücretler, belli olmaya başladı.



Snob Magazin'in haberine göre; Murat Yıldırım ise 'Gizli Bahçe' dizisinden bölüm başı 1 milyon 800 bin TL alacağı iddia edildi. Oyuncu, projede başrolünü Ebru Şahin ile paylaşıyor.