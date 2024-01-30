Murat Güneş’ten yeni şarkı

Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Serdar Ortaç, Mustafa Sandal, Demet Akalın, Yaşar, Merve Özbey, Berkay, Gökhan Türkmen, Hande Ünsal, İkilem, Bengü, Atiye, Özgün, Yonca Lodi, Bilal Sonses, Seda Sayan, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Tan Taşçı, Kutsi ve Zara gibi müzik dünyasının dev isimlerine şarkılar veren Murat Güneş, bu kez kendi single’ıyla adından söz ettirmeye geliyor! Güneş’in yeni şarkısı “Yıldızlar, Güneş ve Ay”, Badu Records etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

PARİS’TE FRANSIZ MODEL KARA JONES İLE KLİP ÇEKTİ



Murat Güneş, söz ve müziğine imza attığı “Yıldızlar, Güneş ve Ay”ın prodüktörlüğünü de Semih Gönder’le birlikte üstlendi. Semih Gönder ayrıca şarkının aranjesini de yaptı. Şarkının klibi ise âşıklar şehri Paris’te, Tolga Doğruer yönetmenliğinde çekildi. Murat Güneş çekimlerde Fransız model Kara Jones ile birlikte kamera karşısına geçti.



YENİ ALBÜMDEN İLK ŞARKI



“Yıldızlar, Güneş ve Ay”, Murat Güneş’in albümünün de habercisi niteliğinde. Sanatçı, üzerinde uzun süredir titizlikle çalıştığı, içinde “Yıldızlar, Güneş ve Ay”ın da yer alacağı albüm projesini yakında dinleyicileriyle buluşturacak. Pop müzik dünyasında büyük ses getiren şarkıların altında imzası bulunan Murat Güneş aynı zamanda “Erkenci Kuş”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Ada Masalı” gibi sevilen dizilere de şarkılar yazdı.