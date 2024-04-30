Murat Divandiler lakabı Kobra Murat'ın nasıl ortaya çıktığını anlattı

Roman’ların sevilen sanatçısı Kobra lakaplı Murat Divandiler, Pınar Kerimoğlu’nun sorularını içtenlikle cevapladı.



Evinde peruklarını kendisi hazırladığını söyleyen Kobra Murat, "Zayıflayınca kendimi tanıyamadım, tanınmak istiyordum nasıl yapabilirim diye düşündüm, girdim odaya dikiş makinasında kendime peruk diktim, taktım kafama Kobra Murat böylece ortaya çıkmış oldu” şeklinde konuştu.



YENİ DOĞAN BEBEK KAKASI YEDİM

Yaptığı açıklamalar ile dikkat eden başarılı isim, "Rahmetli babaannem bize küçükken yeni doğmuş bebek kakasını gel buraya sana çikolata vericem deyip yedirdi o günden sonra hastalık yaşamadım ben, dedemden ve babaannemden şerbetliyim” açıklaması ile dikkat çekti.