Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın düğününe neden katılmadı? Cemcir'den flaş açıklama

Hürriyet'ten Elif Ünal'ın haberine göre; Ahmet Kural 4 yıllık sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile geçtiğimiz hafta Bodrum'da nikah masasına oturdu. Çiftin yakın dostlarının katıldığı düğünde, Ahmet Kural'ın hemen her projede birlikte rol aldığı Murat Cemcir yoktu. Cemcir'in bu özel günde Ahmet Kural'ı yalnız bırakmış olması 'araları bozuk mu?' sorularına neden oldu.



EVLİLİK KUTSALDIR!

Murat Cemcir, hurriyet.com.tr'nin konuyla ilgili sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: "Sezonda TR 40 33 olarak yapımcı kimliğimle bomba gibi projelerimiz olacak. Sık sık yurtdışına gidip geliyorum. Tatili de erteledim. Evlilik kutsaldır. Evlenen her çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum"