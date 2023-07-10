Muazzez Ersoy EMFEST’in finaline damga vurdu!

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de binlerce kişiye konser vererek unutulmaz bir müzik şölenine imza atan Türk Sanat Müziğinin güçlü yorumcusu Muazzez Ersoy, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Bu kez de Kütahyalı hayranlarıyla bir araya gelen usta sanatçı, bu yıl 2’ncisi düzenlenen EMFEST’in final gecesine damga vurdu.

Emet Termal Amfitiyatro’ da toplanan 13 bin müziksever Muazzez Ersoy’un eşsiz sesiyle müziğe, eğlenceye, dansa doydu. Duayen sanatçı, kusursuz sahne performansıyla seyircileri büyülerken, Türk Sanat Müziği’nin en sevilen eserlerini hayranları için seslendirdi.

Repertuvarında hem klasikleşmiş şarkılarına hem de farklı tarzlardaki parçalara yer veren Ersoy, renkli müzik yelpazesiyle dinleyicilerini mest etti. ‘Kahverengi Gözlerin’, ‘Kader Diyemezsin’ ile geçmişe götürdü, hareketli türkü potpurileriyle Kütahyalıları yerine oturtmadı. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, hem bor madeninden yapılan tabloyu Ersoy’a hediye etti hem de ünlü sanatçıya fahri hemşehrilik verdi.

Seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde birbirinden güzel şarkıları art arda seslendiren unutulmaz sanatçı, sahne performansıyla tam anlamıyla göz kamaştırdı. Güçlü sesi, naif yorumu, dillerden düşmeyen sayısız şarkılarıyla gönüllere taht kuran Muazzez Ersoy, eşsiz bir geceye daha damgasını vurdu.

 

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