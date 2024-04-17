Moskova’dan özel davet

19-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan dünyanın en eski film festivallerinden Moskova Uluslararası Film Festivali’nin bu yıl ki Özel Gösterim bölümünde, Gizem Erman Soysaldı’ya iki ödül getiren “İçerdekiler” filmi gösterilecek.

Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı eserinden Yönetmen Hüseyin Karabey'in sinemaya uyarladığı filmle Gizem Erman Soysaldı, 2018 yılında 25. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. 2019 yılında da Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali’nde de “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazanan Gizem Erman Soysaldı, festivalin özel davetlisi olarak Moskova’da sinemaseverlerle buluşacak.

Festivale 1960 yılından bugüne, Federico Fellini, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Anna Karina, Simone Signoret, Yves Montand Aki Kaurismäki, Atom Egoyan, Krzysztof Kieślowski, Asghar Farhadi, Robert De Niro ve Alexei Popogrebsky gibi sinemanın efsane isimlerini konuk oldu. Dünyaca ünlü isimleri konuk eden böylesi önemli bir festivale davet edilmekten duyduğu gururu dile getiren Gizem Erman Soysaldı; filmin başarısının, aldığı ödüller ve Moskova’dan gelen bu özel davetle taçlandığını söyledi.

Settar Tanrıöğen, Caner Cindoruk ve Gizem Erman Soysaldı’nın başrollerini oynadığı, Feyyaz Duman, Görkem Mertsöz ile Gürsü Gür’ün de rol aldığı “İçerdekiler”de, darbe döneminde gözaltına alınarak sorgulanan bir öğretmenin hikayesi anlatılıyor.

YÖNETMEN HÜSEYİN KARABEY ANA JÜRİDE

Festivalde iki filmi “İçerdekiler” ve “Sesime Gel” ile seyircinin karşısına çıkacak olan Yönetmen Hüseyin Karabey, dünyaca ünlü Rus yönetmen, oyuncu, yapımcı Nikita Mihalkovun’un özel davetiyle festival ana jürisinde yer alacak. Hüseyin Karabey’in film gösterimleri sonrası izleyici ile basının sorularını cevaplandıracağı festivalde, Yönetmen Murat Düzgünoğlu'nun 'Köpekle Kurt Arasında' filmi de uluslararası yarışmada yarışacak.