Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Türkiye'yi çok seven sanatçı, övgü dolu sözler söyledi.

Taraku, "Benim üç yerde evim var. Kosova, Türkiye ve Dubai... Birçok ülkeyi de gezme fırsatım oldu. Ama içlerinde en güzeli kesinlikle Türkiye... Hem mevsimi ayrı güzel. Her şehri farklı güzellik taşıyor.

Aşık olunacak ülke. O yüzden buradan ayrılmıyorum. Projelerim için başka ülkeye gittiğimde Türkiye'yi özlüyorum.



O yüzden buradan ev aldım ve Türkiye'de olmaktan mutluyum" dedi.

Projelerinden bahseden sanatçı, "Kendi ülkemde yoğun konser takvimim devam ediyor. Yurt dışında da konserler oluyor.

Yakında bir sürprizim olacak. Bir Türk sanatçıyla düet yapma planımız var. Onun için çok heyecanlıyım" diye konuştu.