Modanın “Oscar”ları sahiplerini buldu
Bu yıl 14. kez düzenlenen “Holiday Estetik & fashiontv Moda Ödülleri” CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Anne ve Çocuk Sağlığı Vakfı ile Deha Platformu yararına yapılan tören, fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından düzenlendi. Gerçekleştirilen açık arttırmada toplanan bağışlar, başkanlığını Mehmet Köymen’nin yaptığı Deha Platformu aracılığı ile Türkiye’nin en köklü vakıflarından Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı’na Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine prematüre servisi yapılması ve Anadolu’daki üniversiteli gençlere eğitim bursu için bağışlandı.
fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından düzenlenen ve Holiday Estetic’in ana sponsorluğu bu yıl 14. kez düzenlenen “Holiday Estetik & fashiontv Moda Ödülleri” CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da önceki gece yapıldı.
Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği, sunuculuğunu Selen Görgüzel’in yaptığı gecede ünlü oyuncu Tamer Levent, sanatçı Çiğdem Tunç ve eski duayen mankenlerden İsmet Özhan ile Hülya Yiğitalp Meslek Onur Ödülü aldılar. Gecenin sunucusu Selen Görgüzel “Yılın En İyi Giyinin Pop Sanatçısı” ödülünü alırken “Umurumda Değil” adlı şarkısını seslendirdi ve sahnede hem dans hem de kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Yılın En iyi Çıkış Yapan kadın Pop Sanatçısı ödülünü almak için sahneye gelen Melis Fis’de çok sevilen şarkısı “Kara Kedi”yi seslendirdi ve kıyafeti ile ilgi gördü. Koordinatörlüğünü Kemal Taymaz’ın yaptığı geceye destek veren sponsorlar arasında L’octone, Mint Akademi, Nova Motors ve Bernur Etiket de yer aldılar.
ÖDÜLÜNÜ ATATÜRK’E İTHAF ETTİ
Moda dünyasının renkli ismi İvana Sert ise “Yılın Moda İkonu” ödülünü Ömer Seval ile birlikte aldı. Üzeri tül transparan fosforlu sarı renk elbisesi ile dikkat çeken İvana Sert geceye eşi Sezer Dermeci ile birlikte geldi. Ödülünü almak üzere sahneye gelen İvana Sert, Ulu önder Atatürk’ün çok şık giyinen örnek bir lider ve zamanının moda ikonu olduğuna dikkat çekerek “Bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, döneminin çok şık giyineni ve moda ikonu olan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen alıyorum” dedi. İvana Sert bu sözleri üzerine salonda dakikalarca alkışlandı.
GECEYE ÖZEL DEFİLE
Ödül töreninde davetliler geceye özel moda tasarımcısı Mehmet Köymen defilesini izlediler. Birbirinden şık kıyafetlerin sergilendiği defilede podyuma sevimli bir köpek ile çıkan mankenler son günlerde büyük tartışmalara neden olan sokak hayvanlarının haklarına dikkat çekmeye çalıştılar. Defile öncesinde ise moda tasarımcısı Mehmet Köymen, Deha Platformu yararına bir açık artırma yaptı. Gerçekleştirilen açık arttırmada toplanan bağışlar, başkanlığını Mehmet Köymen’nin yaptığı Deha Platformu aracılığı ile Türkiye’nin en köklü vakıflarından Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı’na Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine prematüre servisi yapılması ve Anadolu’daki üniversiteli gençlere eğitim bursu için bağışlandı.
GECEDE FASHIONTV’NİN YENİ PROJELERİ DE TANITILDI
Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat yeni projelerini de tanıtma fırsatı buldu. Bu projeler arasında kozmetik alanında bir dünya markası olan ve yönetim kurulu başkanlığını Ali Osman Akad’ın yaptığı L’octane ile yapılan uluslararası kozmetik üretim ve pazarlama anlaşması var. Ünlü L’octane kozmetik firması, fashiontv lisansı ve markasıyla yaklaşık dört yüz farklı üründen oluşan kozmetik ürünlerini üretip pazarlayacak. Geceye katılan davetliler bu ürünlerin bazılarını deneyimleme fırsatı da buldular. Enis Onat Fashiontv’nin diğer projeleri arasında Mint Akademi ile önce ülkemizde fashiontv Güzellik Merkezleri açılacağını belirterek, ayrıca bu yıl Kınalıada’da fashiontv Beach Club’ın açılışını yapacaklarını söyledi.
“14. FASHİONTV MODA ÖDÜLLERİ”… KİM HANGİ ÖDÜLÜ ALDI
YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ TAMER LEVENT
YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - ÇİĞDEM TUNÇ
YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - İSMET ÖZHAN
YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - HÜLYA YİĞİTALP
YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - BY MUSTAFA BOZKURT
YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ ATV - CEM ÖĞRETİR
YILIN KADIN MODA İKONU – İVANA SERT
YILIN ERKEK MODA İKONU – ÖMER SEVAL
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN POP SANATÇISI - MELİS FİS
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK POP MÜZİK SANATÇISI - BERKAY ALTUNYAY
YILIN EN İYİ SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI PINAR ELİÇE
YILIN EN İYİ GİYİNEN POP SANATÇISI SELEN – GÖRGÜZEL
YILIN EN İYİ SPOR YORUMCUSU TRT SPOR - EVREN GÖZ
YILIN EN İYİ KADIN HAUTE COUTURE TASARIMCISI - MELDA AKSU
YILIN EN İYİ ERKEK HAUTE COUTURE TASARIMCISI – OKTAY SEVEN
YILIN EN İYİ SAÇ UZMANI – SAÇ DEDEKTİFİ VİCTORİA İSHKHANOVA
YILIN EN İYİ PROJE KOORDİNATÖRÜ - ŞENİZ ULUSOY
YILIN EN İYİ TÜRKİYE'Yİ YURTDIŞINDA TEMSİL EDEN MODA TASARIMCISI - CAFER ANDI
YILIN EN İYİ ABİYE TASARIMCISI - İNCİ ARIYAN
YILIN EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ŞARKICISI - YAŞAR İPEK
YILIN EN İYİ OYUNCUSU - AYSEL NAZİM
YILIN EN İYİ MAKYAJ SANATÇISI - YİĞİT İZGİ
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MAKYAJ SANATÇISI - HANDAN MAHNOLİ
YILIN EN İYİ CEMİYET VE MAGAZİN DERGİSİ – KLASS
YILIN EN İYİ ULUSLARARASI KADIN GİRİŞİMCİSİ AYÇA TOPLAR
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN GİRİŞİMCİSİ ECEGÜL GELDİYEVA
YILIN EN İYİ DİJİTAL MEDYA UZMANI MURAT BOZ
YILIN EN İYİ ULUSAL HABER MUHABİRİ YAVUZ OYMAK
YILIN EN İYİ YEREL BASIN MUHABİRİ BATUHAN TOPRAK
YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GAYE DONAY
YILIN EN İYİ KÜRESEL KOZMETİK İNOVASYON LİDERİ L’ACTONE
YILIN EN İYİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ - AKRAN AKADEMİ FATİH
YILIN EN İYİ MÜCEVHER MARKASI - MİNA PIRLANTA
YILIN EN İYİ ORGANİZASYON FİRMASI - SULTAN ORGANİZASYON
YILIN EN İYİ ÇİÇEK FİRMASI ROMANTİC FLOWERS
YILIN DİŞ HEKİMİ CEM BAYSAL
YILIN EN İYİ ERKEK GİYİM MARKASI MONDO BAZAAR
YILIN EN İYİ ZAYIFLAMA MERKEZİ FİTSLİM LİFE
YILIN EN İYİ MODEL AKADEMİSİ BAŞTEMUR SANAT AKADEMİ BİLAL BAŞTEMUR
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OTOMOTİV FİRMASI MSA GROUP
YILIN EN İYİ MODA EĞİTİM KURUMU ALTİER AKADEMİ
YILIN EN İYİ MEDİKAL ESTETİK DOKTORU GİNA MORET
TEŞEKKÜR PLAKETİ - ELİFÇE ORGANİZASYON ELİF İBİLİOĞLU TAŞ
YILIN OTOMOTİV FİRMASI NOVA MOTORS
KKTC YILIN EN İYİ MODA DERGİSİ EN MODA
YILIN EN İYİ TURİZM OTELİ AMBROSİA HOTEL BODRUM
TEŞEKKÜR PLAKETİ - DR. AJDA ARTAN
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN EĞİTİM KURUMU ILHAN ŞAHİN EĞİTİM KURUMLARI
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ARAÇ SERVİSİ ERSU OTOMOTİV