Moda dünyasının asi markası Rockupy artık Trendyol’da

2012 yılında Seyhan-Kayhan Eroğlu kardeşlerin kurduğu kreatif tekstil ajansı Studio Fashion Agency, yurt dışı odaklı bir organizasyonla 11 yıldır tüm dünyaya tekstil ihraç ediyor. Ajansa bağlı olarak 2018’de Almanya’da kurulan modanın asi markası ROCKUPY ise Avrupa ülkelerine dünyaca ünlü online satış platformları üzerinden pazarlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye piyasasına giren ROCKUPY şimdi de Trendyol ile işbirliği yaparak moda tutkunlarına ulaşacak.

ROCKUPY, Trendyol'un güçlü ve geniş kitlelere ulaşan platformuyla birleşerek, moda tutkunlarına daha da fazla erişime sahip olacakları bir ortam sağlayacak. Eşsiz tasarımları ve kaliteli ürünleriyle adından söz ettiren ROCKUPY, Trendyol'un sağladığı avantajlarla birlikte müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi sunacak.

ROCKUPY, Trendyol’un etkili lojistik ağı ve geniş ürün yelpazesi sayesinde daha geniş kitlelere hitap edecek. Bu heyecan verici ortaklıkla birlikte ROCKUPY markası, Trendyol'da yeni bir sayfa açıyor ve moda dünyasında adını daha da fazla duyurmayı hedefliyor.