Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi olan Dilan Çıtak'tan çarpıcı itiraf!

Orta Doğu'da büyük hayran kitlesi olan Dilan Çıtak, Sarıyer Radisson Collection Hotel'de gerçekleşen Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi oldu.



Şarkıcı; Abdullah Greş ve Dr. Hanan Nasr ev sahipliğindeki geceye siyah stiliyle ve yırtmacıyla damga vurdu.

Fast Trend organizasyonuyla yapılan görkemli etkinlikte Çıtak'la fotoğraf çektirmek isteyenler büyük yoğunluk oluşturdu. Gece öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çıtak, "Çok heyecanlı. Benim için büyük tecrübe... Başka bir ülkede temsil etmek başka heyecanlı... Ayrıca Mısır'dan Kültür Bakanlığı onaylı bir ödül alacağım" dedi. Konuşulan elbisesi için şarkıcı, "Kıyafetimi Cihan Nacar yaptı. Müthiş geceye o hazırladı" diye konuştu.

Levent Dörter ile evli olan Çıtak, "Dekolte sorun oluyor mu?" sorusuna, "Tartışması çıkıyor. Kıyafet kesilme aşamasına bile gelindi. Güzel kadın giymeli diyorum. Çok açık giyinmiyorum. Sahne olduğu zaman orası özgürce giyinmektir. Ruhu nasıl hissediyorsam öyle giyinmeliyim" yanıtını verdi.

(Abdullah Greş-Dr. Hanan Nasr)

KOLAY KOLAY YIKILMAM

Çıtak, "Son dönemde gönlünüz çok kırıldı mı?" sorusuna, "Çok şey üst üste geldi, kırıldı. Bizi ayakta tutan müziğim. Biz üretmeye devam ettikçe hiçbir şey bizi yıkamaz. Üç yaşından beri müziğe yapıştım. Kolay kolay yıkılmam" yanıtını verdi.



Şarkıcı, "Sanat camiasında engelleniyor musunuz?" sorusuna, "Bu her dönemimde olacak, buna hazırım. Savaşmayı öğrendim. Başarının karşısında hiçbir şey duramaz" diye cevap verdi.