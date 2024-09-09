‘Misery’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor

Başrollerinde Cansel Elçin ve Sedef Akalın’ın yer aldığı ‘Misery’ adlı tiyatro oyununun okuma provaları büyük bir heyecanla başladı.

Tema Sanat Yapım Sercan Akkaya’nın yapımcılığını üstlendiği ve Kayhan Berkin’in yönettiği oyun, 11 Ekim'de Zorlu PSM’de gerçekleşecek prömiyeriyle izleyici karşısına çıkacak. Ekim ve kasım ayları boyunca farklı mekanlarda sahnelenecek olan bu gerilim dolu yapım, Anadolu turnesi kapsamında da Türkiye'nin çeşitli illerinde de tiyatro severlerle buluşacak.

Oyun program ve tarihleri:

11 Ekim 2024 / Saat:20:30 / ZORLU PRÖMİYER

18 Ekim 2024 / Saat:20:30 / FİŞEKHANE

19 Ekim 2024/ Saat 20:30/ BİLETİNİAL MOİ

1 Kasım 2024 / Saat: 20:30 / BEYLİKDÜZÜ AKM

4 Kasım 2024 / Saat:20:30 / DASDAS

22 Kasım 2024 / Saat:20:30 / FİŞEKHANE

28 Kasım 2024/ Saat:20:30 / İZMİR İSTİNYE ART

29 Kasım 2024 / Saat:20:30 / BURSA BOAB SAHNE

Oyunun biletlerine www.biletix.com ve www.passo.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

Bilet fiyatları: 777 TL ile 999 TL arasında yer almaktadır.