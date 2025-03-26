Mine Çayıroğlu 22 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesinde

Çalıkuşu romanının 1986’daki dizi uyarlamasıyla hafızalara kazınan oyuncu Mine Çayıroğlu, rol aldığı birçok başarılı projenin ardından 22 yıl sonra Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo oyunuyla yeniden tiyatro sahnesinde...



Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu’nun yapımcılığını üstlendiği, Yasemin Şimşek Tüzün’ün yazdığı ve yönettiği oyun, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu’nda ilk kez perde açtıktan sonra İstanbul prömiyerini de Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.



Resimlerinin yanı sıra yaşam biçimiyle ve düşünceleriyle bir dönemin popüler kültür ikonu hâline gelen ressam Frida Kahlo’yu canlandıran Mine Çayıroğlu, izleyicilerden tam not aldı.



Frida’nın; çocukluğu ve idealleri, hayatını değiştiren büyük kaza, Diego Rivera ile yaşadığı tutkulu aşk hayatı, devrimci yanı ve sağlık sorunlarının anlatıldığı oyun, 4 Nisan’da Şişli’de İBB Kültür Habitat Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.