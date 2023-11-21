Mina Hasman “Sürdürülebilirlik” konusundaki çalışmalarıyla TIME100 listesinde

Mina Hasman ekibiyle birlikte bir binanın inşası ve kullanım ömrü boyunca saldığı karbonu hesaplayan bir ölçüm sistemini hayata geçirerek listeye girmeye hak kazandı.

Dünyanın en önemli haber dergilerinden biri kabul edilen TIME dergisi, İklim Değişikliği konusunda yaptığı TIME100 İklim özel sayısında 2023 yılında enerji, doğa, finans, kültür ve sağlık olmak üzere beş kritik alanda değişime öncülük eden, önemli çalışmalara imza atan liderleri seçti.

“İklim yalnızca bir olgu değil, geleceği nasıl gördüğünüze dair bir argümandır” mottosuyla yola çıkan TIME dergisi Sürdürülebilirlik konusunda önemli bir çalışmaya imza atan Mina Hasman’ı da 100 kişilik lider listesine aldı.