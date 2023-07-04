Milyonluk ev partisi 04.07.2023 20:50 Dünyanın en önde gelen DJ’lerinden ünlü DJ Damian Lazarus, önceki akşam özel bir parti için Bodrum’a geldi. Bodrumun konuştuğu bu özel geceyi iş insanları Uğurcan Kapıdağ ile Murat Sönmez ev sahipliği yaptı. Yakın arkadaşlarını ve ünlü simaları partilerinde misafir ettiler. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren özel partiyi duyan iş insanları ve ünlülerde aynı güzellikte partiler düzenlemek için girişimde bulunmaya başladılar. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN