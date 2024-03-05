Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un ünlü şarkıcıyı darp ettiği iddia edildi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ve şarkıcı Melsum Erdost arasında bir gece kulübünde arbede çıktığı iddia edildi. İddiaya göre Karakurt, Erdost’un elinden mikrofonu çekip sahneye atladı. Olayın ardından Karakurt görevliler tarafından mekandan çıkarıldı.



Bir izleyici, "Dünü bugüne bağlayan gece Rise and Call Suadiye’de olay çıktı. Sahnede Melsum vardı. İzleyenler içinde de Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı da vardı. Ebrar çok alkollüydü ve sahneye çıkıp dans ederek Melsum’un sahnesini bozdu. En son yeter ben şarkı söyleyeceğim diye sahneye atladı bunu gören Melsum’un menajeri ayıp oluyor diye Melsum’u sahneden aldı. Ebrar hâlâ şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı’nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar’ı çıkarıldı" diye yazdı.

Erdost ise, "Gün yüzüne çıkmasaydı ben bu konuyu açık etmeyecektim ama madem birileri bu konuyu insanlara açtı evet dün akşam sahnede böyle bir durum yaşandı kendisi sahneye çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şu an dudağım hâlâ şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır bundan sonra kendisini destekleyici hiçbir içerik paylaşmayacağım çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş öğrenmiş oldum" dedi.