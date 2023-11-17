Milas'ta Zeytin Hasadı Şenliği

Muğla Milas’ta bu yıl  9.’su gerçekleştirilen Zeytin Hasadı Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla Milas’ta bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Zeytin Hasadı Şenliği birbirinden keyifli aktiviteler ve sevilen sanatçıların konserleriyle 2 gün süren programla gerçekleşti.

‘Bin Yılın Tadı 100 Yılın Umudu’ sloganıyla gerçekleşen hasat şenliğinde yarışmaların yanı sıra ünlü şeflerin de workshopları etkinliğe damgasını vurdu.

 

 

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