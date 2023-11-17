Milas'ta Zeytin Hasadı Şenliği 17.11.2023 20:03 Muğla Milas’ta bu yıl 9.’su gerçekleştirilen Zeytin Hasadı Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. Muğla Milas’ta bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Zeytin Hasadı Şenliği birbirinden keyifli aktiviteler ve sevilen sanatçıların konserleriyle 2 gün süren programla gerçekleşti. ‘Bin Yılın Tadı 100 Yılın Umudu’ sloganıyla gerçekleşen hasat şenliğinde yarışmaların yanı sıra ünlü şeflerin de workshopları etkinliğe damgasını vurdu. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN