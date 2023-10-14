Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'ndan flaş açıklamalar!

82 yaşındaki Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, sanatçının kızı olduğu ortaya çıktı.



Duygu Nebioğlu, Instagram'dan açıklamalar yaptı. Nebioğlu, "Metin Akpınar'ın yapmış olduğu basın açıklamasına karşılık son açıklamamı pazartesi günü Istanbul'da televizyon programında gerçekleştireceğim. Size elimdeki deliler ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur. Bir insanın hayatı boyunca yapmış olduğu emeklerini yok edecek eğitim almadım "Nebioğlu ailemden.

Benim çok iyi büyütülmüş olmamdan kaynaklı iyi niyetimi kullanıp yalanları ile konuşmaya devam edenlerin Sosyalist yapısının gercekliğıni bir araştırın önce. Ve siz terbiyesiz troller sizin kimler tarafınızdan tutulup bana attığınız mesajların yaptığınız AHLAKSIZLIĞIN farkındayım ben bu süreci Akpınar ailesi ile birebir yaşadım kendinize başka sözler bulun :) tabi ki avukatlarim sizlerle özel olarak ilgilenecek.

Ayrıca Avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ'ın üstlendiği davamı almak hiç kolay degildi. 1 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışıyoruz, önce avukatlarım hazırlanıyor sonra sureçlerimize beraber çalışıyoruz yani sığ beyinlerin anlayacağı bir durum değil ancak hata yapmış olmanızda sizi hemen kötü yapmaz Troller :)) hayat her zaman bir şans verir Duygu Nebioğlu bir yere kadar şans verir.

Neden suskunluğumu bozdum? Neden öz annem hakkında açıklamalar yapmıyorum?Nedenlerin cevapları hepsi bende beni dinlediğiniz de anlayacaksınız" diye yazdı.