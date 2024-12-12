Mert Demir ile çıkan aşk haberlerine Sezer Çakır'dan açıklama geldi! 12.12.2024 18:25 Mert Demir ile çıkan aşk haberlerine Sezer Çakır'dan açıklama geldi! İşte detaylar... Kanal D Magazin'den Uğur Kotan'ın haberine göre; Sezer Çakır, Mert Demir'le çıkan aşk dedikodularını yalanladı. Beraber şarkı söylediği andan sonra çıkan aşk haberlerine Çakır, "Aşk yok. Tanışmıyoruz, bu arada şarkıyı çok seviyorum diye coştum" dedi. Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile ayrıldığı söyleniyor. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN