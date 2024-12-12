Mert Demir ile çıkan aşk haberlerine Sezer Çakır'dan açıklama geldi!

Kanal D Magazin'den Uğur Kotan'ın haberine göre;



Sezer Çakır, Mert Demir'le çıkan aşk dedikodularını yalanladı.



Beraber şarkı söylediği andan sonra çıkan aşk haberlerine Çakır, "Aşk yok. Tanışmıyoruz, bu arada şarkıyı çok seviyorum diye coştum" dedi. Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile ayrıldığı söyleniyor.