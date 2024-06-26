Mert Demir'den alkışlanacak hareket

Şarkıları dillerden düşmeyen ve haftalarca hit olan, konserleriyle Türkiye’nin dört bir yanını dolaşan Mert Demir müzik kariyerinin ilk Harbiye konserini BKM organizasyonuyla gerçekleştirdi.

Ünlü müzisyen, aylar önce biletleri satışa çıkan ve tüm biletleri 4 saatte tükenen konserde, hayranlarıyla coşku dolu bir heyecanı paylaştı.

Hit şarkılarıyla Türk Pop Müziği’nin zirvedeki ismi Mert Demir en sevilen şarkıları ve kendine özgü performansıyla önceki akşam BKM organizasyonuyla, ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Bir yandan Türkiye ve Avrupa turnelerini gerçekleştirirken diğer yandan bu büyük konser için hazırlanan Mert Demir’i Harbiye’de 5 bine yakın kişi dinledi. Hayranlarının ünlü sanatçıya sevgi seli gösterdiği konseri izleyenler, 2 saat boyunca, büyük bir coşkuyla, tüm şarkılara eşlik etti. Ünlü müzisyen, konserin gelirini kız öğrencilere eğitim bursu olması için İstanbul Vakfı’nın ‘Büyüt Hayallerini’ projesine bağışladı.



Sahneye “İkimize Birden” şarkısıyla çıkan ünlü müzisyen heyecan ve mutluluğunu da dinleyicileriyle paylaştı. Mert Demir gecede “Acı Veriyor”, “Cehennemin Dibi”, “Ateşe Düştüm”, “Gözlerime Bak” gibi haftalarca liste başı olan hit parçalarını seslendirdi.

YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SÖYLEDİ

Mert Demir ilk Harbiye konserinde dinleyicilerine bir de sürpriz yaptı. 28 Haziran tarihinde yayınlanacak olan ‘Ölüyorum Anla’ şarkısını da ilk kez bu sahnede seslendirdi. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı ünlü müzisyenin dileyicilerinden büyük alkış aldı.



BİLETLERİ 4 SAATTE BİTMİŞTİ

Ünlü müzisyenin, Harbiye’deki ilk konserinin duyurusunun yapılmasının ardından 4 saat sonra tüm biletler tükenmişti. Konserin biletlerinin hızla tükenmesinin ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda iki yeni konser daha planlandı. Mert Demir, 22 Temmuz tarihinde de BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak.