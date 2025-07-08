Mert Berkay'ın ilk albümü Bir Ben Vardım yayında!

Mert Berkay, uzun zamandır beklenen ilk albümü Bir Ben Vardım ile dinleyicilerin karşısında! Trap ritimlerinden ambient dokulara, Lo-Fi soul’dan modern pop tınılarına uzanan bu 10 şarkılık albüm; sadece bir dinleti değil, aynı zamanda içsel bir keşif çağrısı...

Albümdeki tüm söz ve besteler Mert Berkay’a ait. Prodüktör koltuğunda ise Borat Berkin Laleli oturuyor. Her parça bir içsel monolog gibi; her acapella, uzaklara fırlatılan duygusal bir çağrı niteliğinde. Bu sadece bir albüm değil — bu bir kendilik ritüeli. Mert Berkay, müziğiyle sadece kulaklara değil, ruhun en derin köşelerine de dokunmayı hedefliyor. Bir Ben Vardım, hem geceye hem kendine ses vermek isteyen herkesin albümü...

Albümde Öne Çıkan Şarkılar:

• “Hadi Artık” — Elektro beat’lerin altında bastırılmış bir özgürlük çığlığı

• “Bir Ben Vardım” — Zamanın durduğu, iç sesin yankılandığı an

• “Ara” & “Derinleşelim” — Duygusal navigasyonun haritası

• “Maçka” & “Öğrendim” — İstanbul’un boğazı kadar derin, bir o kadar yalnız