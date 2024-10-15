Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı 15.10.2024 14:16 Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı. İşte detaylar... Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Oyuncu, şimdi de sosyal medyada hızla yayılan bir video ile gündeme geldi. Ünlü ismin kendisine ait olduğu iddia edilen videoda Meltem Miraloğlu, Amerika'da rehin tutulduğunu, kimliklerinin çalındığını ve bu sebeple Türkiye’ye dönemediği söyledi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN