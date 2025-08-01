Meltem’in Evi ormanda hayat bularak yoluna devam ediyor

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da küçük bir mutfakta doğan umut hikâyesi, bugün çok daha büyük bir sahnede hayat buluyor. Kadın girişimci Meltem Meral’in hayata geçirdiği "Meltem’in Evi", Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin öncülüğünde düzenlenen “Ormandayız” adlı festivalde yer alarak yolculuğuna umutla ve kararlılıkla devam ediyor.

(Meltem Meral)

Festival, sadece bir lezzet buluşması değil; aynı zamanda orman yangınlarının yol açtığı çevresel yıkıma dikkat çeken ve doğaya sahip çıkmanın önemini vurgulayan özel bir etkinlik olarak düzenlendi. Bu anlamlı atmosferde gastronomi turizminin sürdürülebilirlikteki rolü ve coğrafi işaretli ürünlerin değeri bir kez daha hatırlatıldı.

(Meltem Meral - Ender Saraç)

Hatay’ın kadim topraklarından gelen Meltem Meral, yalnızca yöresel tatlarıyla değil; emeğiyle, kültürüyle ve yüreğiyle festivalde yer aldı. Nar ekşisinden acı biber reçeline, geleneksel zahterden doğanın sunduğu diğer eşsiz lezzetlere kadar birçok ürün doğayla iç içe bir ortamda sergilendi. Festivalin dikkat çeken isimlerinden biri olan Meltem Meral’in standı, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Sağlıklı yaşamın öncülerinden Prof. Dr. Ender Saraç ve Prof. Dr. Oğuz Özyaral da standı ziyaret ederek ürünleri tattı ve takdirlerini dile getirdi.

(Meltem Meral - Oğuz Özyaral)

Meltem’in hikâyesi, zorlukların içinden doğan bir başarı öyküsü olarak hem girişimcilere hem de doğaya duyarlı bireylere ilham vermeye devam ediyor.