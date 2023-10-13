Melissa Vargas’ın bireysel hikayesi: “Durma Devam Et”

“Durma Devam Et” mesajıyla mücadelenin sınırlarını zorlayan ve devam etmeye odaklananların yanında olan Supradyn, bu vizyonu bir yaşam felsefesi haline getirerek zorlandığı her koşulda azmi ve kararlılığı ile yola devam eden sporcu Melissa Vargas’ın hikayesini anlatıyor.    

Farklı zorluklarla dolu hayatta düşmenin ve ardından kalkıp yola devam  etmenin önemine dikkat çektiği “Durma Devam Et” filmleriyle mücadeleden yılmayanların yanında olduğuna vurgu yapan Supradyn, bu kez de başarılarıyla gündemden düşmeyen sporcu Melissa Vargas’ın bireysel mücadelesinde  devam etmeyi seçtiği anlarının hikayesine odaklanıyor. 

İstanbul’da bir buçuk günde çekilen reklam filminde, Melissa’nın henüz gün ağarmamışken uyanmasıyla başlayan anlar, parkurda yaptığı koşu antrenmanı, çalışma anları ve günlük rutini yansıtılıyor. Bu zor anlarda devam etmeyi seçip enerjisini toplayarak yeniden ayağa kalkan Melissa Vargas’ın gündelik zorluklarla nasıl başa çıktığına, onu Vargas yapan ve bu sayede başkaları için ilham verici hale getiren azmine vurgu yapılıyor.

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