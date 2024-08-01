Melisa Taç ‘Narkoz’ ile iddialı başladı

Şarkı söylemenin yanı sıra ilk defa yönetmenliği de soyunan Mellisa Taç, ilerleyen yıllarda hayalinin bir sinema filmi olduğunu dile getirdi.
Genç yaşına rağmen bir sürü başarıyı elde eden Melisa Taç, müzik dünyasında kariyerini istediği noktaya getirmek için ısınma turları atmaya başladığını açıkladı. Yeni teklisinde güncel soundlar ve sözler kullanan genç yıldız, bu işini sahne üstünde de yüksek enerjili performanslar sunacağının şimdiden sinyallerini verdi.
Şapkasından ne zaman ne çıkaracağını tahmin etmenin pek mümkün olmayan Melisa Taç, eğlenceli ama sosyal yönü kuvvetli biraz da dans pistine ve dünyaya yüzük dönük şarkılar için stüdyoda çalışmalarına devam ediyor.
"Narkoz"
Ya paydos ya da narkoz gerekti bana kurtulabilmem için
Sarhoş ve de bomboş geçti ömür seninle çürüdü içim
Ya paydos ya da narkoz gerekti bana kurtulabilmem için
Sarhoş ve de bomboş geçti ömür ya
Kurtar beni senden
Tek isteğim uzak ol benden
Ayaklarım kopmuş yerden
Nefretim dağ gibi daha geri dönmem ya
Artık kalmadı hevesim
Seni tanıdığım gün kesildi nefesim
Şerefimin arkası dönüktü bana
Kaybedileni kazanmaktı hedefim
Ciğerlerim is pas kir içinde
Ben yine bak şişenin dibinde
Karşına çıkıcam elbet yine
Bir gün elimde hak ettiklerimle