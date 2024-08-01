Melisa Taç ‘Narkoz’ ile iddialı başladı

Şarkı söylemenin yanı sıra ilk defa yönetmenliği de soyunan Mellisa Taç, ilerleyen yıllarda hayalinin bir sinema filmi olduğunu dile getirdi.

Genç yaşına rağmen bir sürü başarıyı elde eden Melisa Taç, müzik dünyasında kariyerini istediği noktaya getirmek için ısınma turları atmaya başladığını açıkladı. Yeni teklisinde güncel soundlar ve sözler kullanan genç yıldız, bu işini sahne üstünde de yüksek enerjili performanslar sunacağının şimdiden sinyallerini verdi.

Şapkasından ne zaman ne çıkaracağını tahmin etmenin pek mümkün olmayan Melisa Taç, eğlenceli ama sosyal yönü kuvvetli biraz da dans pistine ve dünyaya yüzük dönük şarkılar için stüdyoda çalışmalarına devam ediyor.

"Narkoz"

Ya paydos ya da narkoz gerekti bana kurtulabilmem için

Sarhoş ve de bomboş geçti ömür seninle çürüdü içim

Ya paydos ya da narkoz gerekti bana kurtulabilmem için

Sarhoş ve de bomboş geçti ömür ya

Kurtar beni senden

Tek isteğim uzak ol benden

Ayaklarım kopmuş yerden

Nefretim dağ gibi daha geri dönmem ya

Artık kalmadı hevesim

Seni tanıdığım gün kesildi nefesim

Şerefimin arkası dönüktü bana

Kaybedileni kazanmaktı hedefim

Ciğerlerim is pas kir içinde

Ben yine bak şişenin dibinde

Karşına çıkıcam elbet yine

Bir gün elimde hak ettiklerimle