Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e övgüler!

Melisa Sözen, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Yeni saç tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Dönem dönem ani kararlarım oluyorum. Bir kısacık, bir sarı bir pembe yapıyorum. Radikal karar yapıyorum. Hem kendim hem proje için yapıyorum" dedi.

Sözen, "Harun Tekin nasıl yorumladı?" sorusuna, "Hiçbir zaman kötü oldu demiyor.



Dünyanın en nazik insanı... Çevremden güzel tepkiler aldım" yanıtını verdi.



Projeler için oyuncu, "Üç tane proje var. İranlı yönetmenle bir proje çektim. İki BKM projesi var" diye konuştu.