Melisa Özmen kendi markası ve orijinal ürünleriyle çok iddialı

Yaşadığı evi tepeden tırnağa kendi dekore ettiren, bunun dışında gerek kıyafetlerinde gerekse yaşantısındaki stiliyle ön plana çıkan Melisa Özmen zevkini ticarete dökmek için kolları sıvadı ve kendi markasını oluşturmak düğmeye bastı.

“Melisa Özmen Charm’s” markasıyla ilgili ilk adımları atan ve ürün geliştirmeye hız veren Melisa Özmen ticarete parfüm, kozmetik ürünlerinin yanı sıra dünya standartlarında oda spreyleri, kum kokuları, ev tekstili ürünleriyle de piyasaya da yer alacak.

Adım adım ilerleyen ve kaliteden ödün vermeme konusunda çok kararlı olan Melisa Özmen ilerde markasına tekstil ürünleri de dahil edeceğini dile getirdi.

Piyasaya süreceği ürünlerin kendisinin ve ailesinin ismine yakışır şekilde “A Plus” kategoride olacağını söyleyen Melisa Özmen, “Elbette ticaret yapıyor olacağız ama kullanmayı düşünen hiç kimse Melisa Özmen Charm’s markasından ‘sıradan’ ürünler beklemiyor. Bu yüzden birinci sınıf kaliteyi ve eşsiz ürünler geliştirmeyi ön planda tutuyor olacağız. Markamın ilgi göreceğine eminim” dedi.