Melis Sezen'den yeni imaj!

Ünlü oyuncu Melis Sezen'den yeni imaj! İşte detaylar...

Başarılı oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

 

Bir mücevher markasın yüzü olan güzel oyuncu öğle saatlerinde alışveriş merkezinde kurulan sete doğru giderken görüntülendi. Kahvesini aldıktan işe koyulan oyuncu, son zamanlarda yaptığı radikal saç değişikliğiyle gündeme gelmişti.

 

Saçlarını koyu renge boyayan güzel oyuncu, yeni rengini çok sevdiğini belirtti. Reklam çekimleri sırasında da güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sezen, kendisini fark eden hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

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