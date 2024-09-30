Melek Mosso: "Ev kızıyım diyebilirim"

Ünlü şarkıcı Melek Mosso: "Ev kızıyım diyebilirim"... İşte detaylar...

Geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sahne alan Melek Moseo "Evde, günlük hayatta nasıl birisiniz?" sorusuna,

 

"Evde 5 kedi ve 2 köpeğim var. Onların tuvaletlerini temizlemek ve etrafı süpürüp, mamalarını vermek çok zamanımı alıyor.

 

Eşim '60 bin kişiye konser verdin ama yine buradasın' diyerek takılıyor bana. Ev kızıyım diyebilirim." diye cevap verdi.

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